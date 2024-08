DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira revela detalhes da sua festa de aniversário: «Muito diferente dos outros anos...»

Joana Sequeira

Hoje às 11:08

No «Dois às 10», durante as previsões de cada signo para o mês de setembro pela taróloga Joana Dias, Cristina Ferreira faz uma revelação sobre os detalhes da sua festa de aniversário, Recorde-se que a apresentadora completa 47 anos em setembro e é do signo Virgem.