DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira riposta com Cláudio Ramos: «Ele não faz nada e depois vem para aqui...»

Carla Anes

Ontem às 10:21

No «Dois às 10», recebemos o Chef Vasco Pereira com uma sugestão de sopa de abóbora assada. Cláudio Ramos queixa-se do tempo de confeção da abóbora.