Cristina Ferreira sobre Marco Costa: «Não sei como é que ele aguenta...»

Carla Anes

Hoje às 10:17

No «Dois às 10», Marco Costa volta a falar sobre o casamento e revela: «A data está marcada». Cristina Ferreira confessa ter muito orgulho no amigo e elogia a capacidade de trabaho do pasteleiro.