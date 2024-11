DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira sobre o início do relacionamento amoroso com João Monteiro: «Não foi online que encontrei»

Carla Anes

Hoje às 10:01

No «Dois às 10», Cristina Ferreira fala da evolução sobre como as pessoas encontram os seus pares romênticos e revela que não foi online que iniciou o seu relacionamento com João Monteiro.