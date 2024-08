DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira sobre relação com João Monteiro: «A minha vida está melhor agora»

Joana Sequeira

Ontem às 13:26

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comenta um dos casos da «Atualidade» e justifica o que disse há dias sobre o seu nível de felicidade atual ao lado do namorado João Monteiro. Relembra, ainda, a importância do amor próprio.