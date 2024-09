DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira surpreende-se com história de convidada: «Esta nunca tinha ouvido!»

Carla Anes

Hoje às 10:19

No «Dois às 10», conhecemos a história de Isália Pereira, proprietária da Dantas e Filhos, uma empresa feliz onde predomina o à-vontade e o companheirismo. Cristina Ferreira fica surpreendida com a história do nome da convidada.