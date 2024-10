Cristina Ferreira: «Vamos entrar na fase do que vai dar problemas!»

Carla Anes

Ontem às 10:35

No «Dois às 10», os nossos comentadores das habituais «Conversas de café» analisam rumores de que Jaime del Burgo, ex-marido de Telma Ortiz, guardaria fotos antigas de Letizia. As especulações surgiram devido à proximidade que ele teve com a família Ortiz durante o seu casamento com Telma. No entanto, não há confirmação oficial sobre este assunto, e tanto Jaime del Burgo como a família real espanhola têm mantido uma postura reservada sobre questões relacionadas à vida pessoal.