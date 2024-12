Cumpre 4 anos após abusar de crianças e volta a violar menino

Joana Sequeira

Hoje às 13:01

Na Atualidade do «Dois às 10», damos conta de uma notícia chocante. Um homem que já tinha sido condenado a 7 anos de prisão, cumpriu 4 anos de prisão por abusar sexualmente de duas crianças, saiu da prisão, e voltou a cometer o mesmo crime. O agora cadastrado violou vizinho de 10 anos.

A família do menino abusado tenta vingar-se com as próprias mãos após saber do crime praticado. Os comentadores analisam o caso.

