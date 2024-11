DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Curiosidade! Saiba de onde veio o nome amêijoas à bulhão pato

Carla Anes

Hoje às 10:29

No «Dois às 10», fomos conhecer a história da amêijoa à bulhão pato e quem nos explicou a origem deste prato foram os dois chefes do restaurante «Escondidinho» no Porto. Acompanhámos a confeção deste prato e conhecemos mais deste restaurante que já tem 97 anos de história e tem um espólio antigo e bonito.