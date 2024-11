DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Curiosidade: Saiba quem criou os famosos ovos moles

Carla Anes

Hoje às 10:42

No «Dois às 10», fomos até à fábrica da “Confeitaria Peixinho” ver como se fazem os famosos ovos moles, com quem mete as mãos na massa há mais de 40 anos! E ainda conhecemos a loja da pastelaria onde se vende este doce há cinco séculos.