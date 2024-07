DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Dá facada ao pai e agride violentamente a mãe

Carla Anes

Hoje às 12:21

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um homem, de 36 anos, que deu uma facada ao pai e agrediu a mãe com extrema violência.