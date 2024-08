Daniel sofreu um AVC aos 25 anos: «Não conseguia falar»

Joana Sequeira

Hoje às 11:27

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Daniel Moreira, que aos 25 anos sofreu um AVC. Começamos por assistir a uma reportagem com o Daniel sobre o dia em que teve um AVC. Ouvimos também o testemunho do namorado Diogo, após Daniel perder os sentidos. Daniel explica que a sua vida mudou por completo, com metade do corpo paralisado e sem conseguir falar. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos das sequelas com que ficou daquele fatídico dia: «Todo o meu lado direito do corpo ficou afetado».