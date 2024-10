DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Daniela afirma sobre concorrente do «Secret Story»: «Ela é muito insegura!»

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», recebemos Daniela a última concorrente expulsa na última gala do «Secret Story». Daniela analisa jogo da concorrente Renata e comenta polémica entre as duas.