Daniela conta que a mãe lhe salvou a vida num incêndio em casa

Carla Anes

Há 3h e 54min

No «Dois às 10», recebemos Daniela a última concorrente expulsa na última gala do «Secret Story». Daniela revelou o seu segredo: «Sobrevivi a um incêndio em minha casa», a ex-concorrente revela pormenores do acidente.