Daniela revela: «Conheci uma menina que não sabia como era uma galinha viva»

Carla Anes

Ontem às 10:27

No «Dois às 10», aos 5 anos Catarina Menezes mudou-se de Cascais para Pardilhó e conta como é a experiência da vida no campo. Daniela Menezes, mãe de Catarina, fala das diferenças entre as crianças do campo e as da cidade.