DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Daniela sobre imagens polémicas com Gonçalo: «Ele é que puxou o pé dele para a frente»

Carla Anes

Há 3h e 56min

No «Dois às 10», partilhamos imagens que deixam Daniela sem palavras. A ex-concorrente do «Secret Story» comenta cumplicidade com Gonçalo.