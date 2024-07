Daniela Ventura a concorrente que deu e ainda dá que falar

Carla Anes

Há 59 min

No «Dois às 10», Daniela Ventura entrou no «Big Brother 2024» com três objetivos: falar sobre a religião muçulmana, cumprir o sonho de ser atriz e, claro levar para casa o prémio final. Não ganhou conquistou um honroso segundo lugar na casa mais vigiada do país onde encontrou também David com quem construiu uma amizade muito particular. Polémica, emotiva mas também muito sensível foi uma das concorrentes mais marcantes das últimas edições do Big Brother. Amada por uns, odiada por outros. Daniela Ventura tem uma história de vida marcada por abandonos, traições e revoltas.