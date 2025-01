David Maurício faz revelação sobre a relação com Daniela Ventura: «A relação que eu tinha com a Daniela impedia-me de algumas coisas»

Joana Lopes

Ontem às 11:42

No «Dois às 10», David Maurício revela que está novamente com a mãe da sua filha. O ex-concorrente fala sobre a relação que teve com Daniela Ventura e admite que a relação que tinham o impedia de algumas coisas, nomeadamente de estar em contacto com a mãe da sua filha. O ex-concorrente descreve esta relação como tóxica e admite que não quer voltar a cometer os mesmos erros que cometeu no passado.