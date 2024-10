Desenvolvimentos na Amadora: Desacatos em bairro onde vivia homem baleado pela PSP

Carla Anes

Ontem às 12:23

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o ponto da situação de uma noite marcada por distúrbios no bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, onde morava o homem que foi morto a tiro pela PSP na Cova da Moura.