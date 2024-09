Diana sobre o seu trabalho: «Não é um trabalho limpo»

Carla Anes

Hoje às 10:19

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Diana que nasceu no meio da agricultura, os avós eram agricultores assim como os pais e foi aí que nasceu o gosto da médica veterinária pela terra. Diariamente Diana cuida dos animais. Tem também culturas de arroz e milho na exploração familiar onde também trabalham os pais e irmão. O milho e o arroz têm épocas de trabalho, tem a ver com as sementeiras e a colheita. «Há dias mais duros do que outros, não é um trabalho limpo, não é um trabalho que cheguemos ao final do dia e acabou». «Não há férias, não há feriados não há domingos, é o que eu costumo dizer neste setor nós não temos uma profissão temos uma forma de vida.» «Se eu pensasse que ia acordar e não ia ter animais para cuidar eu não ia estar bem».