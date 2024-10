DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Dica valiosa para hidratar a pele após o banho sem sentir frio

Carla Anes

Ontem às 10:30

No «Dois às 10», recebemos Leonor Girão, a dermatologista partilha dica importante para passar o creme no corpo após o banho e fala da importância de uma pele hidratada no inverno.