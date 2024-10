DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Diogo Afonso sobre o avô ter ganho o Euromilhões: «É uma dávida! Foi uma coisa inexplicável!»

Carla Anes

Ontem às 11:28

No «Dois às 10», recebemos o último concorrente expulso do «Secret Story 8». Diogo Afonso revela tudo sobre o seu segredo e sobre a história de vida de superação do seu avô.