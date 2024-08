DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Diogo foi diagnosticado com um tumor na cabeça pela terceira vez

Carla Anes

Ontem às 11:39

No «Dois às 10», conhecemos a história de Diogo Mouga. Diogo tem 26 anos, é treinador de futebol do Belenenses há seis e já foi diagnosticado com um tumor na cabeça por três vezes.