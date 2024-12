Direto de Coimbra: Homem encontrado esfaqueado na rua

Joana Sequeira

Hoje às 13:25

Na Atualidade do «Dois às 10», damos conta do caso de um homem que foi encontrado na rua: abandonado e ferido com um golpe no peito. O homem tem entre os 45 e os 50 anos, e foi encontrado em Coimbra. O suspeito esfaqueou este homem no peito, deixou-o ferido com gravidade e fugiu do local. Segundo o repórter TVI, a causa deste crime pode estar relacionada com o negócio de estupefacientes, e isto poderá ter sido um «ajuste de contas».

O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o caso.

Saiba todos os detalhes no vídeo, em cima.