DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Dulce, de 96 anos, partilha casa com Leonor de 21 anos

Carla Anes

Hoje às 10:16

No «Dois às 10», conhecemos a história de Dulce Roselhó e Leonor Vila Viçosa, reformada e estudante. Dulce conta que se sentia sozinha e que por isso aceitou Leonor em casa. Leonor conta que procurou quarto, mas estava tudo muito caro. Entretanto conheceu o projeto da une idades e encontrou Dulce. As duas de gerações bem diferentes partilham histórias e ajudam-se diariamente. Para Leonor Dulce já é família, assim como Dulce já vê Leonor como uma neta. Dulce não pensa no futuro porque vive o aqui e agora.