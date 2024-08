José interrompe competição mundial para ir ao funeral do pai e regressa um dia depois

Joana Sequeira

Hoje às 12:53

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de José Costa. José começou a praticar luta com bastão em 2016 e entrou para a equipa de militares. Na Polónia este ano soube pela irmã que o pai tinha falecido. Estava preparado fisicamente para o combate, mas naquele dia tudo desmoronou. José recorda os momentos antes do combate final, em que visualizou as imagens do pai, a dor e o sofrimento. A família, os amigos e colegas foram a motivação para continuar. Em estúdio, o nosso convidado recorda os últimos momentos com o pai. O nosso convidado diz-nos como se sentiu após ter recebido o telefonema com da notícia da morte do pai. Revela que «chorou durante duas horas» e tentou esconder dos colegas. José revela que deixou o campeonato para ir ao funeral do pai e depois regressou à Polónia.