Elsa ficou com o lado direito da cara paralisado de um dia para outro – Veja a conversa completa

8 jul, 11:26

No «Dois às 10», conhecemos a história de Elsa Eusébio. Elsa começou a sentir dores de cabeça fortes e procurou ajuda. Acabou por ser diagnosticada com Paralisia de Bell. Ficou com o lado direito da cara todo paralisado e chegou a recear ficar assim para sempre. Hoje, tem algumas melhorias, mas o olho direito continua maior e a piscar de forma diferente do outro.