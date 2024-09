Em 2006 Carla estava grávida aos 13 anos quando esteve no «Você na TV». Saiba como está a vida de Carla 18 anos depois e surpreenda-se

Carla Anes

Hoje às 11:37

No «Dois às 10», Carla foi convidada do programa «Você na TV» no ano 2006. À data, a mãe de Carla, escreveu ao programa, a solicitar ajuda porque a filha de 13 anos tinha engravidado. À data o programa ajudou com o enxoval com o bebé. Nas duas participações, Carla, que era uma criança, quase não falou. Passaram quase 18 anos e hoje recebemos a Carla.