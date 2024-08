DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Em exclusivo, entrevista à mãe da jovem desaparecida em Londres há cinco dias: «Apareceu o telemóvel...»

Joana Sequeira

Hoje às 13:22

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma jovem que desapareceu de forma misteriosa, em Londres. Assistimos ao vídeo em que foi vista pela última vez. O repórter encontra-se em Aveiro e dá-nos todos os pormenores deste desaparecimento. Segundo o que se sabe, as autoridades procuram a jovem de 26 anos desaparecida há cinco dias. Em exclusivo, entrevistámos Ana Araújo, mãe da jovem.