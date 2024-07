DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Enfarte aos 24 anos, Mariana não tinha noção da gravidade - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:56

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mariana Carvalho, Mariana sofreu um enfarte aos 24 anos. Hoje, passados sete anos, partilha connosco como ultrapassou este inesperado episódio. Um ano depois de ter sofrido o enfarte, Mariana e António casam-se. Apesar do risco, decidiram ter um filho, Mateus. Mariana conta que só sentiu medo do parto, «tive medo de que o meu filho ficasse cá e eu não».