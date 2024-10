DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Enfermeira sobre doentes oncológicos: «Temos de ser a esperança deles. Depois recolhemos e choramos»

Carla Anes

Ontem às 11:23

No «Dois às 10», conhecemos a história de duas enfermeiras Dulce Oliveira, Enfermeira-chefe do Hospital Dia Oncologia, e Dora Santos Enfermeira de cuidados paliativos. Têm um papel essencial junto dos doentes oncológicos e das famílias. Seja nos tratamentos no Hospital de dia, seja nos cuidados paliativos estes profissionais podem fazer a diferença.