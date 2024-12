Entrevista ao homem que foi golpeado com tesoura pela mulher após ser drogado

Carla Anes

Ontem às 12:58

No «Dois às 10», Joana Amaral Dias, psicóloga, Suzana Garcia, advogada e Vitor Marques, inspetor da Polícia judiciária comentam caso de uma mulher que dissolveu comprimidos no café do marido e atacou-o com uma tesoura.

A suspeita foi acusada de homicídio qualificado e está em prisão domiciliária.