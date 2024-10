Entrevista com irmão de mulher encontrada morta na rua

Carla Anes

Hoje às 12:22

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher encontrada morta com golpe na garganta. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso e partilha entrevista com irmão da vítima.