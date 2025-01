Esfaqueada pelo namorado, confessa em entrevista exclusiva: «Eu gosto dele»

Carla Anes

Hoje às 12:25

No «Dois às 10», Ticiana Xavier conversa com Rosa, dona de um café, que foi esfaqueada pelo namorado em plena luz do dia. Rosa relata os acontecimentos que levaram ao ataque violento, descrevendo o comportamento do seu namorado, que atirou o telemóvel contra a máquina de café, mandou cadeiras para o ar e a arrastou. A vítima refugiou-se na cozinha e chamou a polícia, que deteve o agressor em flagrante delito. Rosa revela ainda que já foi vítima de violência doméstica com um ex-companheiro.

