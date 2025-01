Espancado por vizinho de 70 anos por causa do barulho

Joana Sequeira

Ontem às 13:01

No «Dois às 10», damos início ao segmento da Atualidade com a notícia chocante de um homem de 45 anos que foi agredido com extrema violência por vizinho de 70 anos, ex-militar. O caso ocorreu em Vila Nova de Santo André, em Santiago do Cacém. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido.