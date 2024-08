DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ex-namorada de Sérgio Rossi afirma ser vítima de agressões por parte do cantor

Carla Anes

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso violência doméstica entre Sérgio Rossi e a ex-namorada Ana Rita. A ex-namorada do cantor apresentou queixa de alegadas agressões.