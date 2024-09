DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Exclusivo: Entrevista à irmã de mulher morta com 15 facadas pelo ex-marido

Carla Anes

Ontem às 12:32

No «Dois às 10», partilhamos o testemunho chocante de irmã de mulher morta com 15 facadas pelo ex-marido. Fernanda e Paulo estavam separados há 10 anos mas mantinham encontros, a vítima queria deixar de marcar encontros mas o agressor não aceitava. Matou a mulher à facada, dentro do carro e chamou 112.