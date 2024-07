DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Exclusivo: Imagens de detenção do suspeito de tentar matar o rival com três tiros

Carla Anes

Há 1h e 31min

No «Dois às 10», partilhamos reportagem da jornalista Carolina Resende de Matos sobre o caso de um jovem que espalhou o pânico ao tentar matar homem a tiro na feira do relógio. A PSP conseguiu deter o suspeito de tentar matar o rival com três tiros.