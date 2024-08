Exclusivo: Mãe de uma das jovens violadas e baleadas por idoso: «Começou a contar mas parou...disse não estar preparada!»

Carla Anes

Hoje às 12:27

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de duas jovens, de 17 e 22 anos, violadas e com ferimentos graves provocados por tiros de caçadeira junto a uma barragem em Castelo de Vide. Partilhamos entrevista com a mãe de uma das vítimas.