DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Existe um número de vezes ideal para evacuar? Descubra aqui

Joana Sequeira

Hoje às 11:35

No «Dois às 10», recebemos Ricardo Veloso, médico especializado em Gastrenterologia, que nos fala sobre o facto da época natalícia ser propícia a uma alimentação menos cuidada e com alguns excessos… o que, muitas vezes, pode originar problemas de obstipação. Por isso mesmo, estando nós no pós-Natal, temos cá o Dr. Ricardo que nos vai explicar tudo! E dar algumas dicas para desinchar e recuperar nos próximos dias.

O nosso convidado revela a frequência com quem se deve evacuar, e alerta para o que não se deve fazer, quando está prestes a fazê-lo.

Saiba todos os detalhes no vídeo, em cima.