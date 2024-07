Fábio Caçador partilha o lugar mais especial da sua infância

Carla Anes

Hoje às 11:14

No «Dois às 10», visitámos as origens de Fábio Caçador. O ex-concorrente leva-nos aos sítios que mais marcaram a sua infância e conta-nos como viveu 23 anos em Safara. O pai, José, fala do orgulho que sentiu ao ver a prestação do filho no programa. Ao longo da reportagem cruzamo-nos com familiares e amigos do ex-concorrente.