Família de seis com autismo partilha a sua história no «Dois às 10»: «Todos nós temos o diagnóstico»

Joana Lopes

Ontem às 10:37

No «Dois às 10», conhecemos Catarina Louçada e a sua família. Catarina, o marido, Nuno, e os seus quatro filhos, Constança, Francisca, Tomás e Benedita, foram diagnosticados com autismo. A família discute como o diagnóstico os uniu e como encaram os desafios do dia-a-dia.