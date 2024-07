Fanny revela como tem lidado com a constante pressão e comentários à sua vida pessoal - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:40

No «Dois às 10», Fanny Rodrigues tinha apenas, 19 anos, quando se aventurou a entrar na 2ª Edição da Casa dos Segredos a menina de sorriso fácil, de lágrima no canto do olho e sem papas na língua rapidamente conquistou os portugueses. A belle portugaise foi sendo presença assídua no pequeno ecrã e desde março de 2021 que nos faz companhia todos os domingos no programa «Somos Portugal». A visibilidade trouxe a Fanny o carinho do público, mas também alguns dissabores tudo é comentado, desde a vida amorosa aos cortes de cabelo mais arrojados, às roupas que usa ou até à forma como fala! Porém, nos últimos tempos, o que tem dado que falar é a forma física. Se antes a apresentadora era criticada pelos quilos a mais, agora o problema são os quilos a menos. Fanny Rodrigues fala da sua relação amorosa e revela como lida com os comentários e constantes notícias sobre o assunto. Fanny desaba em lágrimas quando Cláudio Ramos questiona: «Tu estás bem?».