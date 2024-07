Fanny sobre o corte de cabelo arrojado: «Gostei, mas bateu-me um arrependimento!»

Carla Anes

Hoje às 11:11

No «Dois às 10», Fanny revela como foi a decisão de mudar de visual, conta que gostou do resultado no dia do corte mas no dia seguinte: «Bateu-me um arrependimento!».