Fátima Almeida: «Acho nunca vou conseguir ser totalmente feliz depois do nascimento do Gui» »

Carla Anes

Ontem às 10:43

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Fátima Almeida. Fátima ainda hoje acha que nunca vai conseguir ser totalmente feliz, sobretudo depois do nascimento do segundo filho. O parto correu mal e após o nascimento, na neonatologia viu o filho completamente deformado. Fátima não queria acreditar que o filho tinha uma doença e foi um choque aceitá-lo. Deixou o emprego e abdicou de toda a sua vida para cuidar dele. Chegou a pesar 113 quilos e apesar de procurar ajuda, não levava os tratamentos até ao fim. Fátima realizou um bypass gástrico e perdeu 55 quilos, mas apesar de se sentir melhor continua a não gostar do que vê.