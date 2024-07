Fernanda Serrano reata relação com o ex-marido, Pedro Miguel Ramos?

11 jul, 10:08

No «Dois às 10», No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cristina Ferreira comentam a relação de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. Ambos já foram casados no passado, e agora fala-se numa reconciliação, especulada pela imprensa. No entanto, o ex-casal ainda não anunciou nada. Vemos uma fotografia onde ambos aparecem com os filhos.