Fernando Semedo faz partilha: «Há momentos que eu estou a conduzir e começo a chorar»

Joana Lopes

12 jul, 10:50

No «Dois às 10», Fernando Semedo, ex-concorrente do «Big Brother Famosos 2», fala sobre o restaurante que abriu em Queluz. O chef de cozinha fala das suas especialidades a nível de doces e salgados: o bolo de bolacha e o bacalhau à brás. O nosso convidado explica-nos que após ter ido ao «Goucha», as vendas dispararam, e o chef revela que já se emocionou com isso.