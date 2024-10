DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Festa é Festa: o filme»: em vista um filme baseado na trama? Saiba tudo

Carla Anes

Hoje às 10:20

No «Dois às 10», recebemos Ana Brito e Cunha e Sílvia Rizzo, as atrizes falam do grande projeto «Festa é Festa» e Cristina Ferreira revela que o final é imperdível e Cláudio Ramos sugere um filme baseado na novela.