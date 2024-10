DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Filho de Ana morreu em maio com cancro depois de ter concretizado o sonho de receber um vídeo de Cristiano Ronaldo

Carla Anes

Há 3h e 47min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida do pequeno Esdras um menino cheio de sonhos quando aos 12 anos um cancro lhe roubou a vida. A mãe, Ana, lutou e conseguiu concretizar alguns dos sonhos do filho antes que morresse.