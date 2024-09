DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Filho de Sofia teve um AVC com apenas sete anos

Carla Anes

Ontem às 11:45

No «Dois às 10», Mário tinha apenas sete anos quando teve uma hemorragia cerebral, Passados nove meses está totalmente dependente de terceiros e continua com internamento social, por falta de condições habitacionais. A mãe, Sofia apenas tem um objetivo: ter uma casa com condições para levar o filho para casa.